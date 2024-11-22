В Одессе женщина за рулем «Ssang Yong» переехала пешехода

В Одессе 49-летняя водитель автомобиля «Ssang Yong» наехала на женщину, которая переходила проезжую часть и упала посреди дороги. От полученных травм потерпевшая погибла.
Смертельное ДТП произошло на улице Львовской около 17 часов в четверг, 21 ноября, сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно полицейские установили, что погибшая переходила дорогу в неустановленном и на тот момент неосвещенном месте.Ее личность устанавливается.
Тело погибшей будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
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У женщины-водителя обнаружили внешние признаки опьянения. Ее доставили в больницу для взятия биологических материалов.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.
В полиции призывают пешеходов переходить проезжую часть дороги только в установленном месте, обозначать себя в темноте светоотражающими элементами или фонариками.