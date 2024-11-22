В Одессе женщина за рулем «Ssang Yong» переехала пешехода

Смертельное ДТП произошло на улице Львовской около 17 часов в четверг, 21 ноября, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что погибшая переходила дорогу в неустановленном и на тот момент неосвещенном месте.Ее личность устанавливается.

Тело погибшей будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Читайте также: На Одесщине водитель трактора переехал подростка и скрылся

У женщины-водителя обнаружили внешние признаки опьянения. Ее доставили в больницу для взятия биологических материалов.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

В полиции призывают пешеходов переходить проезжую часть дороги только в установленном месте, обозначать себя в темноте светоотражающими элементами или фонариками.