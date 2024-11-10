Новини Одеси та Одеської області

В Одесі завершується консервація фонтанів (фоторепортаж)

В Одесі завершується консервація фонтанів (фоторепортаж)

З початку жовтня фахівці одеського комунального підприємства «Сервісний центр» розпочали консервацію міських фонтанів на зимовий період.

Як розповіли в прес-службі одеської мерії, консервація фонтану – це складний процес. Для того, щоб фонтани благополучно перезимували, спеціалістам підприємства необхідно провести продування систем водопостачання, демонтувати форсунки, а також електричне та насосне обладнання. Після демонтажу проводиться огляд обладнання фонтану та за необхідності проводиться його ремонт.

Консервация фонтанов в Одессе
Консервация фонтанов в Одессе-2
Консервация фонтанов в Одессе-3
Консервация фонтанов в Одессе-4

Зазвичай спочатку фахівці консервують фонтани, які розташовані в спальних районах міста, потім ті, що прикрашають парки та сквери. Фонтани, розташовані у центральній частині Одеси, консервуються в останню чергу.

Крім того, останніми роками КП «Сервісний центр» проводить практику повністю запечатувати чаші деяких фонтанів. Такий метод консервації застосовується на фонтанах, розташованих у Міському саду, парку Шевченка («Ваза Мала») та сквері Космонавтів. Також з початку війни повністю законсервовані і в цьому році взагалі не працювали 4 фонтани, розташованих у зоні ЮНЕСКО: Фонтан-меморіал пам’яті жертв німецько-румунських фашистів, фонтан «Петя і Гаврик», фонтан «Діти та жабеня» та колодязь-фонтан «Джерело».

Консервация фонтанов в Одессе-5
Одесские фонтаны осенью
Консервация фонтанов в Одессе-6
Консервация фонтанов в Одессе-7

Зворотний процес – розконсервування фонтанів – розпочнеться вже у середині весни. Перші фонтани, як правило, включають у центрі міста до 1 квітня, решта – з квітня.

В даний час на балансі КП «Сервісний центр» знаходяться 27 міських фонтанів, з яких у 2024 році було розконсервовано 17. Всі вони розташовані просто неба, а значить, час їх роботи залежить від погодних умов і температурного режиму.

Консервация фонтанов в Одессе-8
Консервация фонтанов в Одессе-9
Консервация фонтанов в Одессе-10
Консервация фонтанов в Одессе-11

Фото прес-служби Одеської міськради

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk