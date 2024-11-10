В Одесі завершується консервація фонтанів (фоторепортаж)

Як розповіли в прес-службі одеської мерії, консервація фонтану – це складний процес. Для того, щоб фонтани благополучно перезимували, спеціалістам підприємства необхідно провести продування систем водопостачання, демонтувати форсунки, а також електричне та насосне обладнання. Після демонтажу проводиться огляд обладнання фонтану та за необхідності проводиться його ремонт.

Зазвичай спочатку фахівці консервують фонтани, які розташовані в спальних районах міста, потім ті, що прикрашають парки та сквери. Фонтани, розташовані у центральній частині Одеси, консервуються в останню чергу.

Крім того, останніми роками КП «Сервісний центр» проводить практику повністю запечатувати чаші деяких фонтанів. Такий метод консервації застосовується на фонтанах, розташованих у Міському саду, парку Шевченка («Ваза Мала») та сквері Космонавтів. Також з початку війни повністю законсервовані і в цьому році взагалі не працювали 4 фонтани, розташованих у зоні ЮНЕСКО: Фонтан-меморіал пам’яті жертв німецько-румунських фашистів, фонтан «Петя і Гаврик», фонтан «Діти та жабеня» та колодязь-фонтан «Джерело».

Зворотний процес – розконсервування фонтанів – розпочнеться вже у середині весни. Перші фонтани, як правило, включають у центрі міста до 1 квітня, решта – з квітня.

В даний час на балансі КП «Сервісний центр» знаходяться 27 міських фонтанів, з яких у 2024 році було розконсервовано 17. Всі вони розташовані просто неба, а значить, час їх роботи залежить від погодних умов і температурного режиму.

Фото прес-служби Одеської міськради