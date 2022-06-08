В Одессе затруднен проезд по 2 улицам – в чем причина?

В Одессе временно затруднен проезд по улицам Одария и Черноморского казачества. Такие неудобства продлятся еще несколько дней.
Как информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно», это связано с текущим ремонтом на указанных улицах.
Напомним, ранее в Одессе закрыли для проезда до конца года участок Деволановского спуска между улицей Еврейской и Карантинным спуском. Там сейчас меняют инженерные сети.
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