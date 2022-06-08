В Одессе затруднен проезд по 2 улицам – в чем причина?

Убрать россию из Одессы: стоит ли переименовывать десятки улиц? Депутат Одесского городского совета Петр Обухов не так давно предложил переименовать десятки городских улиц, и даже целый район с «российскими» названиями. Но разделяют ли эту идею одесситы? И как скоро может быть реализована эта идея? ПОДРОБНЕЕ

Одесский Деволановский спуск: проезд закрыт до конца года В Одессе закрыли для проезда до конца года участок Деволановского спуска.

Как информирует пресс-службы мэрии города, в рамках капитального ремонта было временно закрыто движение Деволановским спуском на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском. ПОДРОБНЕЕ

Военный май по-одесски: уличные коты и цветы (фоторепортаж) Последний день военной одесской весны-2022… Завтра начинается военное одесское лето. Такой вот отсчет у нас теперь с 24 февраля – нашей общей военной зимы. ПОДРОБНЕЕ