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В Одессе начали ремонтировать дороги – на каких улицах? (фото, видео)

В Одессе начали ремонтировать дороги – на каких улицах? (фото, видео)

В Одессе стартовали аварийные и восстановительные работы на дорогах города.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Во время проведения ремонтных работ предпочтение отдается магистральным улицам, через которые проходят маршруты общественного транспорта, прежде всего электротранспорта, а также улицам с аварийными участками дорожного покрытия.

Ремонт дорог в Одессе
Одесса, дорога, ремонт
Дорожные работы
Ремонтные работы
Одесса, ремонт дорог
В Одессе начался ремонт дорог
Ремонтные работы, Одесса. май 2022

Как прокомментировал начальник Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Олег Бахмутов, список дорог для восстановления был согласован с районными администрациями и Одесской областной военной администрацией.

В мэрии надеются, что проводимые работы позволят в сжатые сроки устранить повреждения дорожного покрытия без ограничения движение транспорта, а также предотвратят дорожные аварии.

В настоящее время аварийные и восстановительные работы улично-дорожной сети проводятся во всех районах Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о начале ремонта так называемого турбокольца на перекрестке улиц Заболотного и проспекта Добровольского.

Фото Одесского горсовета, видео Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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