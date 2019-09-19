В Одессе заставят говорить больше трех десятков светофоров

Как сообщил директор коммунального предприятия «СМЭП» Виталий Бондаренко, акустические устройства планируют установить на 12 перекрестках горда до конца этого года.

Таким образом «заговорят» еще 36 одесских светофоров. Всего к началу осени установили 220 «говорящих динамиков» на 75 светофорных объектах со звуковым оповещением.

В целом же, в Одессе больше 90 светофоров выработали свой ресурс и подлежат модернизации.

Они эксплуатируются более 25 лет. В этом году согласно программе «Безопасный город» планируется установить светофоры на перекрестке Ришельевской и Базарной, а также на Космонавтов и в районе рынка Черемушки.

Фото: gkh.adm-nao.ru