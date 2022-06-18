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В Крыжановке устроили салют во время воздушной тревоги – за нарушителями выехали (видео)

В Крыжановке устроили салют во время воздушной тревоги – за нарушителями выехали (видео)

Сегодня в Крыжановке запустили фейерверк во время воздушной тревоги.Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

Братчук напомнил, что подобный случай уже имел место в Одессе, и тогда нарушителям выписали административные штрафы.

«Так вот в Крыжановке еще один чокнутый или чокнутые решили повторить то, что было в городе несколько недель назад. Ну что ж, готовьтесь – к вам уже выехали»,

– сказал в своем вечернем видеообращении спикер ОВА.

Братчук предупреждает: таких нарушителей будут жестко наказывать в соответствии с действующим законодательством.

 

⚡️ Салют в Крижанівці під час сигналу «Повітряна тривога».

Чекайте гостей, нерозумники!

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 18 июня 2022 г.

 

Напомним, вечером 3 июня, когда почти по всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги, в Одессе неизвестные начали запускать фейерверки. Патрульные, которые немедленно выехали на место, установили личность «шутника». Его задержали и передали следственно-оперативной группе. По словам задержанного, таким образом он хотел поздравить с днем рождения малолетнего сына своей подруги.

Ранее стало известно, что в Украине хотят запретить петарды и фейерверки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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