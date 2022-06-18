В Крыжановке устроили салют во время воздушной тревоги – за нарушителями выехали (видео)

Сегодня в Крыжановке запустили фейерверк во время воздушной тревоги.Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

Братчук напомнил, что подобный случай уже имел место в Одессе, и тогда нарушителям выписали административные штрафы.

«Так вот в Крыжановке еще один чокнутый или чокнутые решили повторить то, что было в городе несколько недель назад. Ну что ж, готовьтесь – к вам уже выехали»,

– сказал в своем вечернем видеообращении спикер ОВА.

Братчук предупреждает: таких нарушителей будут жестко наказывать в соответствии с действующим законодательством.

⚡️ Салют в Крижанівці під час сигналу «Повітряна тривога». Чекайте гостей, нерозумники! 🇺🇦 Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 18 июня 2022 г.

Напомним, вечером 3 июня, когда почти по всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги, в Одессе неизвестные начали запускать фейерверки. Патрульные, которые немедленно выехали на место, установили личность «шутника». Его задержали и передали следственно-оперативной группе. По словам задержанного, таким образом он хотел поздравить с днем рождения малолетнего сына своей подруги.

Ранее стало известно, что в Украине хотят запретить петарды и фейерверки.