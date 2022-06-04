Новости Одессы и Одесской области

В Одессе гремел «поздравительный» фейерверк во время воздушной тревоги

В Одессе гремел «поздравительный» фейерверк во время воздушной тревоги

Вечером пятницы, 3 июня, когда почти по всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги, в Одессе неизвестные начали запускать фейерверки.
Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, инцидент случился на улице Адмирала Лазарева.

Патрульные, которые немедленно выехали на место, установили личность «шутника». Его задержали и передали следственно-оперативной группе.

По словам задержанного, таким образом он хотел поздравить с днем рождения малолетнего сына своей подруги.

«Сегодня в стране идет война. И любой громкий шум и взрывы – это уже основание для тревоги. В нашем городе живут много людей, которые пережили оккупацию и постоянные обстрелы. Поэтому для них такие «шутки» могут быть травматичными»,

– говорит спикер областной Патрульной полиции Алла Марченко.

Кроме того, в полиции в очередной раз напомнили о запрете посещения одесских пляжей и побережья. Полицейские продолжают контролировать эти места.

«Поэтому будьте сознательными и не нарушайте режим военного положения»,

– предупреждает Алла Марченко.

Читайте также: Как полиция и отдыхающие пловца на Чкаловском пляже ловили

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить