В Одессе гремел «поздравительный» фейерверк во время воздушной тревоги

Вечером пятницы, 3 июня, когда почти по всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги, в Одессе неизвестные начали запускать фейерверки.
Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, инцидент случился на улице Адмирала Лазарева.
Патрульные, которые немедленно выехали на место, установили личность «шутника». Его задержали и передали следственно-оперативной группе.
По словам задержанного, таким образом он хотел поздравить с днем рождения малолетнего сына своей подруги.
«Сегодня в стране идет война. И любой громкий шум и взрывы – это уже основание для тревоги. В нашем городе живут много людей, которые пережили оккупацию и постоянные обстрелы. Поэтому для них такие «шутки» могут быть травматичными»,
– говорит спикер областной Патрульной полиции Алла Марченко.
Кроме того, в полиции в очередной раз напомнили о запрете посещения одесских пляжей и побережья. Полицейские продолжают контролировать эти места.
«Поэтому будьте сознательными и не нарушайте режим военного положения»,
– предупреждает Алла Марченко.
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