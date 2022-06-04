В Одессе гремел «поздравительный» фейерверк во время воздушной тревоги

Вечером пятницы, 3 июня, когда почти по всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги, в Одессе неизвестные начали запускать фейерверки. Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, инцидент случился на улице Адмирала Лазарева.

Патрульные, которые немедленно выехали на место, установили личность «шутника». Его задержали и передали следственно-оперативной группе.

По словам задержанного, таким образом он хотел поздравить с днем рождения малолетнего сына своей подруги.

«Сегодня в стране идет война. И любой громкий шум и взрывы – это уже основание для тревоги. В нашем городе живут много людей, которые пережили оккупацию и постоянные обстрелы. Поэтому для них такие «шутки» могут быть травматичными»,

– говорит спикер областной Патрульной полиции Алла Марченко.

Кроме того, в полиции в очередной раз напомнили о запрете посещения одесских пляжей и побережья. Полицейские продолжают контролировать эти места.

«Поэтому будьте сознательными и не нарушайте режим военного положения»,

– предупреждает Алла Марченко.

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