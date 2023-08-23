Новости Одессы и Одесской области

В Одессе закупают квартиры для детей-сирот: кто может продать

В Одессе закупают квартиры для детей-сирот: кто может продать

В Одессе управление капитального строительства проводит закупку квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщают в Одесском городском совете.

За бюджетные средства планируется закупить одно- и двухкомнатные квартиры.

Квартиры покупаются в черте города Одессы в сданных или строящихся жилых домах, но срок их сдачи должен быть не позднее конца сентября 2023 года.

Также рассматриваются квартиры на вторичном рынке по самой низкой цене. Квартиры должны быть самостоятельными, со всеми условиями проживания, ремонтом. И размещаться в жилых домах, не относящихся к старому, ветхому и аварийному фондам.

Деньги за квартиру перечисляются на основании нотариально оформленного договора по безналичному расчету.

До 22 сентября в горсовете будут принимать предложения по продаже квартир. Чтобы его подать, нужно послать письменное заявление и предоставить копии технического паспорта и документов, подтверждающих право собственности на жилье.

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Фото иллюстративное.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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