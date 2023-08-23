В Одесі закуповують кваритири для дітей-сиріт: хто може продати

В Одесі управління капітального будівництва проводить закупівлю квартир для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляють в Одеській міській раді.

За бюджетні кошти планується закупити одно- та двокімнатні квартири.

Квартири купуються в межах міста Одеси в зданих або споруджуваних житлових будинках, але термін їх здачі має бути не пізніше кінця вересня 2023 року.

Також розглядаються квартири на вторинному ринку за найнижчою ціною. Квартири повинні бути самостійними, з усіма умовами для проживання, ремонтом. Та розміщуватися у житлових будинках, які не належать до старого, ветхого та аварійного фондів.

Гроші за квартиру перераховуються на підставі нотаріально оформленого договору за безготівковим розрахунком.

До 22 вересня у міськраді прийматимуть пропозиції щодо продажу квартир. Аби її подати, потрібно надіслати письмову заяву та надати копії технічного паспорта й документів, що підтверджують право власності на житло.

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Фото ілюстративне.