В Одесі закуповують кваритири для дітей-сиріт: хто може продати

В Одесі управління капітального будівництва проводить закупівлю квартир для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Про це повідомляють в Одеській міській раді.
За бюджетні кошти планується закупити одно- та двокімнатні квартири.
Квартири купуються в межах міста Одеси в зданих або споруджуваних житлових будинках, але термін їх здачі має бути не пізніше кінця вересня 2023 року.
Також розглядаються квартири на вторинному ринку за найнижчою ціною. Квартири повинні бути самостійними, з усіма умовами для проживання, ремонтом. Та розміщуватися у житлових будинках, які не належать до старого, ветхого та аварійного фондів.
Гроші за квартиру перераховуються на підставі нотаріально оформленого договору за безготівковим розрахунком.
До 22 вересня у міськраді прийматимуть пропозиції щодо продажу квартир. Аби її подати, потрібно надіслати письмову заяву та надати копії технічного паспорта й документів, що підтверджують право власності на житло.
Читайте також:
- Програма «єВідновлення»: на що можна витратити компенсацію за зруйноване житло
- Компенсація за зруйноване житло: яка допомога передбачена державою
- Який податок на квартири і будинки сплачувати цього року?
Фото ілюстративне.