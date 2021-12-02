Где в Одессе ремонтирую дороги 2 декабря

По каким адресам ремортируют дороги в Одессе 2 декабря 2021 года.

Приморский район

В Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ведутся работы по капремонту тротуара на ул. Пастера, 3, 5, 9, 56, ул. Троицкой, 49/51, ул. Троицкой (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта) и ул. Дворянской (на участке от ул. Пастера до ул. Елисаветинской). Продолжается капитальный ремонт Приморского бульвара.

Начались подготовительные работы по капремонту двора на ул. Гаванной, 6 и ул. Старопортофранковской, № 133.

Малиновский район

В Малиновском районе начались подготовительные работы к капремонту ул. Шота Руставели и перекрёстка Овидиопольской дороги и ул. Центральный аэропорт (с изменением организации дорожного движения).

Ведётся капремонт ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к. 1 на ул. Центральный аэропорт), ул. Генерала Швыгина (на участке от ул. Мачтовой до ул. Судостроительной) и капремонт тротуара на ул. Пишенина.

Киевский район

В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по ул. А. Невского, 43/2а и 45, ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4. Продолжается капитальный ремонт ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге) и ул. Жаботинского (на участке от ул. Ромашковой до ул. Авдеева-Черноморского).

Текущий ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Композитора Глинки и ул. Кондрашина.

Суворовский район

В Суворовском районе начались подготовительные работы к капремонту внутриквартального проезда по ул. Генерала Бочарова, №№30-38 и улицы Бехтерева.

Начались работы по устройству карманов для парковки транспортных средств на ул. Ак. Воробьева, прилегающей к территории Городской клинической больницы № 11, расположенной по адресу: ул. Академика Воробьева, № 5.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.