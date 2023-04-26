В Одессе закрасили кота-патриота

После начала полномасштабной вторжения россии жители дома на ул. Академика Филатова украсили трансформаторную будку патриотическим котом за свой счет. Сейчас на объекте приступили к ремонту и коммунальщики рисунок закрасили. Это вызвало возмущение местных жителей. Об этом сообщили в УСИ.
В ДТЭК обещют исправить ситуацию и восстановить рисунок.
Инициатором создания патриотического рисунка стала местная жительница Анастасия Кудина, она предложила такую идею жителям дома.
Чтобы трансформаторная будка в их дворе стала выглядеть лучше, скинулись жильцы дома. Люди купили краску и попросили художников нарисовать мурал в рамках проекта LBWS Cat. Вышел красивый кот в национальных цветах, который держит земной шар, на котором видна Украина.
Чтобы электроснабжение жителей было безопасным и надежным, работники ДТЭК начали выполнять реконструкцию распределительного пункта. В частности, планируется капитальный ремонт строительной части объекта, где изображен арт-кот. В ДТЭК пообещали, что компания приложит все усилия, чтобы восстановить изображение кота на отреконструированном распределительном пункте, где ему будет безопасно и удобно.
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Фото: УСИ