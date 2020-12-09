Коронавирус 9 декабря: в Одесской области более 1200 новых случаев

В Украине за прошедшие сутки, по данным на утро среды, 9 декабря, подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. А выздоровели почти на 2 тысячи человек больше.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

По данным системы мониторинга СНБО, в Одесской области за сутки от коронавируса умерли 22 человека. Всего коронавирусом в регионе болеют 38 461 человек.

