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Новости Одессы и Одесской области

Не киноаппаратом единым: реализованный курортный проект гениального одесского изобретателя

Не киноаппаратом единым: реализованный курортный проект гениального одесского изобретателя

Об Иосифе Тимченко, гениальном одесском изобретателе, названным «отцом киноаппарата», написаны книги и созданы фильмы.

Он автор множества конструкторских разработок, в том числе — и съемочного аппарата, созданного (но, увы, не запатентованного) еще до братьев Люмьер.

Одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов рассказал о еще одном удивительном изобретении Иосифа Тимченко. Это огромный вклад Иосифа Тимченко в развитие курортного дела нашего края. Как подчеркивает Дмитрий, в изданной в Харькове книге В. Миславского и В.Гергеши «Механик-изобретатель Иосиф Тимченко в документах и воспоминаниях», среди прочего, рассказано и об этой странице жизни и деятельности Тимченко.

— Иосиф Тимченко занимался механизацией грязелечебницы на Куяльницком лимане. По проекту Тимченко добыча грязи должна была производиться вручную из-за того, что черпальная машина кроме грязи захватывала камни и песок. Грязь погружалась в лодку, которая затем проводилась по специальному каналу внутрь резервуара-отстойника. Избыток воды спускался в канал, а грязь сама собой по уклонному дну спускалась к помпе, которая автоматически поднимала грязь по трубе на третий этаж, где она поступала в специальный резервуар, — сообщает Дмитрий Жданов.

Краевед рассказывает, что «на третьем этаже находилась узкоколейка с вагонетками, которая работала по принципу конвейера. Для подогрева грязи Тимченко решил использовать сухой пар, для чего он изобрел особое подковообразное приспособление, к которому подводился сухой пар и входил в него через ряд отверстий. Погружая в грязь это приспособление, можно за несколько минут поднять ее температуру до нужного предела. После чего рабочий подкатывал вагонетку к специальной трубе, по которой грязь поступала в ванны. Отработанная грязь смывалась и по трубопроводу уходила далеко от курорта».

Дмитрий Жданов приводит редкое фото из давних времен о добыче лечебной грязи на лимане, и называет механизацию грязелечебницы на Куяльнике «самым масштабным реализованным проектом гениального одесского изобретателя».

Фото предоставлены Дмитрием Ждановым

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