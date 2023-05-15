В Одессе задержан торговец оружием (фото)

В Одессе задержан горожанин, торговавший опасными боевыми припасами: боевыми гранатами и гранатометом. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мужчина нашел через Telegram-канал покупателя на оружие и продал ему за пять тысяч гривен две гранаты с запалами.

Полицейские задержали правонарушителя сразу после реализации сделки на улице Павла Шклярука. В ходе осмотра места происшествия следователи вместе со специалистами-взрывотехниками изъяли две ручные осколочные гранаты «РГД-5» с запалами «УЗРГМ», которые, по предварительным выводам, в конструктивном сочетании являются взрывоопасными боевыми припасами.

Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленника вырученные за «товар» деньги, а по месту его проживания еще и предмет, похожий на противотанковый гранатомет «РПГ-22».

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Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области