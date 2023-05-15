В Одессе задержали «орехового» наркодилера: делал закладки в необычных вещах

Сотрудники патрульной службы задержали мужчину с вероятно наркотическими веществами в Киевском районе Одессы. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

На днях внимание патрульных привлек мужчина в Киевском районе, который увидев стражей порядка, начал заметно нервничать. Когда полицейские спросили, есть ли у него что-то запрещенное, мужчина не смог четко ответить и вел себя подозрительно. Когда правоохранители обнаружили у него свертки с орехами, корой деревьев и веками, оказалось, что эти орехи — с сюрпризом.

Подробно осмотрев пакеты, внутри орехов и веток обнаружили свертки с кристаллическим веществом, а также один сверток обнаружили скрытым в продуктах питания. В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли 35 свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения.

Являются ли эти «сюпризы» наркотическим веществом, выявит экспертиза, и тогда наркодилер-фантазер может получить серьезный срок.

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Фото: Патрульная полиция Одесской области