Новости Одессы и Одесской области

В Одессе «накрыли» бордель, обосновавшийся в квартире (видео)

В Одессе «накрыли» бордель, обосновавшийся в квартире (видео)

В Одессе правоохранители пресекли работу борделя.

Как сообщали в областном управлении Нацполиции, место для оказания наемными женщинами интимных услуг за денежное вознаграждение устроили в одной из квартир в Приморском районе города двое уроженцев Одесчины и Луганщины – 20-летняя девушка и 41-летний мужчина. Содержать «бизнес» им помогали две одесситки 41 и 42 лет. они находили женщин, согласных заниматься проституцией, обеспечивали в борделе порядок и соблюдение установленных правил поведения, а также размещали в интернете объявления о предоставлении интимных услуг и вели учет прибыли.

Полицейские провели обыски как в самом борделе, так и дома у подозреваемых и в используемом ими авто. В итоге изъяли мобильные телефоны, черновые записи, компьютеры, банковские карточки, деньги и другие вещественные доказательства.

По результатам предварительного расследования трем лицам объявили о подозрении в сутененерстве и вовлечении женщин в занятие проституцией. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить