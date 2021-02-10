В Одессе «накрыли» бордель, обосновавшийся в квартире (видео)

Как сообщали в областном управлении Нацполиции, место для оказания наемными женщинами интимных услуг за денежное вознаграждение устроили в одной из квартир в Приморском районе города двое уроженцев Одесчины и Луганщины – 20-летняя девушка и 41-летний мужчина. Содержать «бизнес» им помогали две одесситки 41 и 42 лет. они находили женщин, согласных заниматься проституцией, обеспечивали в борделе порядок и соблюдение установленных правил поведения, а также размещали в интернете объявления о предоставлении интимных услуг и вели учет прибыли.

Полицейские провели обыски как в самом борделе, так и дома у подозреваемых и в используемом ими авто. В итоге изъяли мобильные телефоны, черновые записи, компьютеры, банковские карточки, деньги и другие вещественные доказательства.

По результатам предварительного расследования трем лицам объявили о подозрении в сутененерстве и вовлечении женщин в занятие проституцией. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области