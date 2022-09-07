СБУ задержала в Одессе банду вымогателей и разбойников

Служба безопасности Украины задержала в Одессе преступников, занимавшихся вымогательством и разбойными нападениями.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».
Преступники приехали в «командировку» в Одессу и Днепропетровскую область.
Злоумышленники, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали деньги от представителей коммерческих структур и состоятельных граждан Одесского региона.
Для «выбивания» несуществующих долгов применяли психологическое давление и физическое насилие.
Задержали их, когда требовали с очередной жертвы 40 тысяч долларов.
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