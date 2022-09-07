СБУ задержала в Одессе банду вымогателей и разбойников

Поножовщина в одесской маршрутке: агрессора задержали В Одессе полицейские отыскали и задержали мужчину, который несколько дней назад ранил ножом пассажира маршрутки.

Об этом сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Разгоняли фейки о войне: в Одессе «накрыли» ботоферму Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали две ботофермы, разгонявшие фейковые новости и дискредитировавшие ВСУ. Одна из ботоферм располагалась в Киевской области, а вторая – в Одессе. ПОДРОБНЕЕ