В Одессе задержали серийного лжеминера

В Одессе стражи порядка задержали 53-летнего жителя Николаевской области, который несколько раз предоставлял ложную информацию о подготовке взрыва на объектах города.

Напомним, анонимные сообщения о «минировании» здания органа судебной власти, нескольких бывших администраций и парка отдыха в полицию начали поступать вчера утром.

Несколько часов по указанным адресам информацию проверяли сотрудники специальных служб. Все сообщения оказались ложными.

В тот же день полицейские вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Одесской области задержали псевдоминера в Преображенском парке. Каких-либо объяснений по поводу своего поступка правонарушитель не предоставил. Мотивы преступления будут устанавливать полицейские в ходе досудебного расследования.

У фигуранта изъяли мобильный телефон, с которого он сообщил ложную информацию. Мужчину задержали в процессуальном порядке.

Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности правонарушителю грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, сообщившего о подготовке взрыва в отделении полиции. Он оказался гражданином россии.