Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали серийного лжеминера

В Одессе задержали серийного лжеминера

В Одессе стражи порядка задержали 53-летнего жителя Николаевской области, который несколько раз предоставлял ложную информацию о подготовке взрыва на объектах города.

Напомним, анонимные сообщения о «минировании» здания органа судебной власти, нескольких бывших администраций и парка отдыха в полицию начали поступать вчера утром.

Несколько часов по указанным адресам информацию проверяли сотрудники специальных служб. Все сообщения оказались ложными.

В тот же день полицейские вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Одесской области задержали псевдоминера в Преображенском парке. Каких-либо объяснений по поводу своего поступка правонарушитель не предоставил. Мотивы преступления будут устанавливать полицейские в ходе досудебного расследования.

У фигуранта изъяли мобильный телефон, с которого он сообщил ложную информацию. Мужчину задержали в процессуальном порядке.

Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности правонарушителю грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, сообщившего о подготовке взрыва в отделении полиции. Он оказался гражданином россии.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить