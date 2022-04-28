Россиянин «заминировал» отделение полиции в Одессе

В Одессе полицейские задержали мужчину, сообщившего о подготовке взрыва в отделении полиции. Он оказался гражданином россии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

С угрозой взорвать здание по улице Греческой злоумышленник обратился к оператору спецлинии «102» 27 апреля после обеда.

Правоохранители определили, что сообщение ложное и выяснили местонахождение правонарушителя.

Им оказался гражданин российской федерации, уже несколько лет проживающий в Одессе. Мужчина объяснил, что перебрал с водкой, поругался с матерью и начал названивать правоохранителям.

Его действия квалифицировали по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Мобильный телефон, с которого поступила от правонарушителя угроза, полицейские изъяли. Его самого поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.