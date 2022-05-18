В Одессе «заминировали» несколько админзданий и парк

Сегодня, 18 мая 2022 года, одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании нескольких административных зданий и парка. Об этом сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции.

По данным полиции, анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в органы по спецлинии «102» сегодня около 11:00 часов.

В настоящее время на объекты (какие именно, в полиции не уточняют) направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

Напомним, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, сообщившего о подготовке взрыва в отделении полиции. Он оказался гражданином россии.