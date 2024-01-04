Требовал «откаты» за победу в тендерах: на Одещине разоблачили заммэра

Заммэра одного из городов в Одесской области требовал «откат» при содействии победить в тендере на выполнение строительных работ. Сумма взятки равнялась 10% от общей стоимости подряда.
Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.
В сообщении говорится, что на «откатах» задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства одной из местных общин в Одесской области.
Как установили правоохранители, чиновник обещал предпринимателям обеспечить победу в «строительном» тендере, финансируемом из бюджета города. Речь шла о взятке в размере 10% от общей стоимости подряда.
Если бизнесмены отказывались оплатить взятку, то должностное лицо за это обещало устроить им искусственные препятствия при рассмотрении и согласовании тендерной документации.
Читайте также: Увольнял из-за нежелания разворовывать бюджет: в Одессе разоблачили чиновника
То, что чиновник действительно требовал «откат» с предпринимателей за «разрешение» на проведение ремонта в помещениях мобилизационного отдела горсовета, сотрудникам СБУ удалось задокументировать.
Задержан чиновник во время передачи ему всей суммы взятки.
В настоящее время идет расследование.
Злоумышленнику за получение взятки, занимая при этом государственный пост, грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным местных телеграмм-каналов и СМИ, речь идет о заместителе мэра Южного по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрии Любивом.