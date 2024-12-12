Жительница Одесской области подожгла автомобиль шумных соседей

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел в начале декабря в одном из населенных пунктов Тарутинской громады.

Полицейские установили, что 27-летняя местная жительница постоянно конфликтовала с соседкой, которая устраивала громкие вечеринки. Она неоднократно просила ее сделать тише музыку, а та ее просьбы игнорировала.

Вместо того, чтобы обратиться в полицию, женщина решила проучить соседку. Она заранее подготовила легковоспламеняющуюся жидкость и когда заметила возле двора соседей их семейный автомобиль, облила его и подожгла.

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К счастью, обошлось без пострадавших. Ущерб, причиненный семье, устанавливается.

Поджигательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Женщину поместили под домашний арест. За содеянное ей грозит до 10 лет заключения.