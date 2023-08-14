Новости Одессы и Одесской области

В Одессе автоаферисты устраивали подставы на дорогах, чтобы требовать с людей деньги (фото)

В Одессе автоаферисты устраивали подставы на дорогах, чтобы требовать с людей деньги (фото)

Несколько человек, которые могут быть причастны к схеме автомобильных оснований на дорогах, разоблачены в Одессе. Они имитировали аварии так, чтобы жертва считала себя виновной, и предлагали уладить проблему за деньги. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Аферисты могли использовать два автомобиля – черный Mercedes-Benz S500L и серый Volkswagen Passat. На одном из них заранее портили лакокрасочное покрытие частей кузова.дтп авария мошенники одесса

Далее один автомобиль пристраивался к жертве, пытаясь попасть в мертвые зоны, чтобы быть незаметным для водителя. Второй, двигаясь впереди или сбоку – резко менял полосу, провоцируя жертву на резкий и внезапный маневр. Простыми словами — авария просто имитировалась.дтп авария мошенники одесса В В дальнейшем «виновному» водителю указывали на повреждение авто, к которым он на самом деле не имел отношения, угрожали проблемами и предлагали «решить вопрос» на месте, отдав деньги. Для маскировки мошенники подменяли номерные знаки, а для давления и устрашения одевались в деловые костюмы, создавая почтенный внешний образ, и представлялись работниками государственных органов.

Полицейские изъяли несколько комплектов поддельных номеров, липкую ленту, которую мужчины клеили поверх определенных букв, так, чтобы, например, И превратилось в Т. дтп авария мошенники одесса

Правоохранители просят одесситов, которые могли стать жертвами автомошенников, а также возможных свидетелей таких «аварий», которые узнали автомобили или номера, сообщить об этом по номерам телефонов 048 779 42  или  093 216 70 25,  линию «102».

Участникам мошеннической схемы предъявлены обвинения согласно статье 290 Уголовного кодекса Украины – уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства. За это им грозит исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, что два колл-центра мошенников в Приморском районе Одессы обнаружили правоохранители.

Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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