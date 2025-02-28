Про це повідомили в Одеській обласній поліції та прокуратурі.

За даними слідства, заснував «піраміду» 28-річний мешканець Березівщини, який залучив до оборудки знайомих жінок віком 55 та 61 рік. Вони заснували товариство товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на інвестиційну компанію «Vinex Тrade». Не маючи жодних ліцензій чи дозволів, аферисти завдяки активній рекламі переконували людей вкладати гроші в «перспективні» проєкти.

На перших етапах вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію стабільності та вигідності інвестицій. Це спонукало людей збільшувати свої внески та залучати нових учасників. Однак згодом виплати припинилися, а організатори схеми зникли, залишивши інвесторів із порожніми рахунками.

На сьогодні вже встановлено 7 постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а збитки становлять понад 200 тисяч доларів США. Загальна кількість постраждалих може перевищувати 200 осіб.

Наразі затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру в шахрайстві за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Поліцейські просять постраждалих вкладників до поліції за номерами:

спецлінії Нацполіції – 102;

райвідділ поліції – (04877) 9 42 52;

кіберполіції – (067) 910 35 29.

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