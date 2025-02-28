киберполиция
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Про це повідомили в Одеській обласній поліції та прокуратурі.

За даними слідства, заснував «піраміду» 28-річний мешканець Березівщини, який залучив до оборудки знайомих жінок віком 55 та 61 рік. Вони заснували товариство товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на інвестиційну компанію «Vinex Тrade». Не маючи жодних ліцензій чи дозволів, аферисти завдяки активній рекламі переконували людей вкладати гроші в «перспективні» проєкти.

На перших етапах вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію стабільності та вигідності інвестицій. Це спонукало людей збільшувати свої внески та залучати нових учасників. Однак згодом виплати припинилися, а організатори схеми зникли, залишивши інвесторів із порожніми рахунками.

На сьогодні вже встановлено 7 постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а збитки становлять понад 200 тисяч доларів США. Загальна кількість постраждалих може перевищувати 200 осіб.

Наразі затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру в шахрайстві за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

фінансова піраміда

Поліцейські просять постраждалих вкладників до поліції за номерами:

  • спецлінії Нацполіції – 102;
  • райвідділ поліції – (04877) 9 42 52;
  • кіберполіції – (067) 910 35 29.

Читайте також: В Одесі накрили кол-центр, де навчали грамотно розводити іноземців

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою