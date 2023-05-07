Одесские патрульные спасли во время обстрела Херсона двух женщин (видео)

Одесские патрульные полицейские, командированные для оказания помощи своим коллегам в Херсоне, спасли двух женщин, чей дом пострадал от вражеских обстрелов.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, на днях во время очередного обстрела Херсона рашистами пострадал один из частных домов – в дом угодил артиллерийский снаряд, отчего начался пожар, и две проживавшие в этом доме женщины оказались в огненной западне и не могли выбраться из дома самостоятельно.

Одесские патрульные из сводного отряда Василий Продан и Альберт Торосян первыми прибыли на место происшествия и выяснили, что в горящем доме есть люди. Не теряя времени, мужественные полицейские эвакуировали из дома двух женщин и их домашних любимцев.

К счастью, обошлось без пострадавших. Блюстители порядка известили все необходимые службы о происшествии и помогали спасателям тушить пожар.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», 3 мая рашисты устроили в Херсоне кровавую бойню. Целями врага оказались железнодорожный вокзал, супермаркет и прочие объекты гражданской инфраструктуры. Погибли около двух десятков мирных жителей Херсона и около 22 получили травмы разной степени тяжести.

Ранее одесские патрульные помогли раненым в Херсоне после расстрела остановки.