Новости Одессы и Одесской области

Одесские патрульные спасли во время обстрела Херсона двух женщин (видео)

Одесские патрульные спасли во время обстрела Херсона двух женщин (видео)

Одесские патрульные полицейские, командированные для оказания помощи своим коллегам в Херсоне, спасли двух женщин, чей дом пострадал от вражеских обстрелов.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, на днях во время очередного обстрела Херсона рашистами пострадал один из частных домов – в дом угодил артиллерийский снаряд, отчего начался пожар, и две проживавшие в этом доме женщины оказались в огненной западне и не могли выбраться из дома самостоятельно.

Одесские патрульные из сводного отряда Василий Продан и Альберт Торосян первыми прибыли на место происшествия и выяснили, что в горящем доме есть люди. Не теряя времени, мужественные полицейские эвакуировали из дома двух женщин и их домашних любимцев.

К счастью, обошлось без пострадавших. Блюстители порядка известили все необходимые службы о происшествии и помогали спасателям тушить пожар.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», 3 мая рашисты устроили в Херсоне кровавую бойню. Целями врага оказались железнодорожный вокзал, супермаркет и прочие объекты гражданской инфраструктуры. Погибли около двух десятков мирных жителей Херсона и около 22 получили травмы разной степени тяжести.

Ранее одесские патрульные помогли раненым в Херсоне после расстрела остановки.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить