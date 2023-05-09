В Одессе патрульные спасли женщину от необдуманного поступка

Одесские патрульные спасли женщину от самоубийства. Это случилось на улице Академика Вильямса.

Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, накануне вечером патрульные получили вызов о том, что в окне девятого этажа многоэтажки на Таирова стоит женщина, кричит и угрожает покончить с собой.

Стражи порядка мгновенно прибыли на место и определили квартиру, в которой находилась женщина. Дверь в ее квартиру была открыта.

В момент, когда инспекторы зашли в дом, женщина стояла на подоконнике. Патрульные начали налаживать с ней диалог и убеждать не делать непоправимого. Ведь из любой тяжелой ситуации можно найти выход.

Одесситка жаловалась на тяжелые жизненные обстоятельства, побуждающие ее к такому шагу. Однако патрульные все же смогли подобрать нужные слова поддержки и убедить ее не делать этот роковой шаг. В конце концов женщина подпустила к себе инспекторов, которые сняли ее с подоконника и успокоили.

На место вызвали медиков.

Как сообщалось ранее, одесские патрульные полицейские спасли двух женщин, чей дом пострадал от вражеских обстрелов Херсона.

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