В Одессе патрульные спасли женщину от необдуманного поступка

Одесские патрульные спасли женщину от самоубийства. Это случилось на улице Академика Вильямса.
Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, накануне вечером патрульные получили вызов о том, что в окне девятого этажа многоэтажки на Таирова стоит женщина, кричит и угрожает покончить с собой.
Стражи порядка мгновенно прибыли на место и определили квартиру, в которой находилась женщина. Дверь в ее квартиру была открыта.
В момент, когда инспекторы зашли в дом, женщина стояла на подоконнике. Патрульные начали налаживать с ней диалог и убеждать не делать непоправимого. Ведь из любой тяжелой ситуации можно найти выход.
Одесситка жаловалась на тяжелые жизненные обстоятельства, побуждающие ее к такому шагу. Однако патрульные все же смогли подобрать нужные слова поддержки и убедить ее не делать этот роковой шаг. В конце концов женщина подпустила к себе инспекторов, которые сняли ее с подоконника и успокоили.
На место вызвали медиков.
Как сообщалось ранее, одесские патрульные полицейские спасли двух женщин, чей дом пострадал от вражеских обстрелов Херсона.
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