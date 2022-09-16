В Одессе задержали очередного любителя заработать на «уклонистах» (видео)

Одесские полицейские задержали уроженца Донбасса – его подозревают в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины, сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции.

Сотрудники Управления миграционной полиции Одесщины совместно с пограничниками выяснили, что 36-летний правонарушитель разработал преступную схему легкого обогащения на военнообязанных, желающих выехать из Украины даже противоправным способом, чтобы избежать мобилизации. Своих потенциальных клиентов мужчина выискивал в одной из соцсетей.

Правонарушителя задержали при получении второго транша в размере 4 тысячи долларов от мужчины, которому он предложил за 6,5 тысяч долларов за фиктивную справку о наличии заболеваний. Она должна была стать основанием для освобождения «уклониста» от призыва и снятия его с воинского учета и разрешить беспрепятственный выезд за границу.

Во время обыска в квартире и авто фигуранта правоохранители изъяли мобильные телефоны, черновые записи, 6,3 тысяч долларов и другие вещественные доказательства его противоправной деятельности.

Подозреваемый задержан. Полицейские хлопочут об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему может грозить до 9 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают, как задержанный подделывал документы и кто ему в этом помогал.

Ранее в Одессе разоблачили отца и сына, которые зарабатывали на желающих уклониться от мобилизации, предоставляя им поддельные документы о якобы поступлении в высшее учебное заведение в Польше.

Ранее в Одесской области задержали двух мужчин, которые незаконно переводили в Молдову желающих незаконно пересечь границу.

Также «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесситка зарабатывала на приемном сыне и гражданах призывного возраста, желающих сбежать за границу.