Жители Одесской области переправляли уклонистов за границу, недорого

Правоохранители Одесской области задержали двух жителей села Казацкое в возрасте 36 и 39 лет. Те переводили в соседнее государство желающих незаконно пересечь границу.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, их задержали при попытке сопроводить одного из уклонистов в соседнюю страну. За свои услуги подельники получили 300 долларов США.

Зная выход в Молдову в обход пунктов пропуска, злоумышленники решили заработать на мужчинах призывного возраста, стремящихся бежать из Украины во избежание мобилизации.

Злоумышленников задержали, как только они получили деньги от 27-летнего клиента и довели его до поля у границы, указав дальнейший путь, который уклонист должен был пройти самостоятельно.

У правонарушителей изъяли деньги, полученные преступным путем и мобильные телефоны с перепиской.

«Проводникам» сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по корыстным мотивам.

Эти действия предусмотрены ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В отношении гражданина, попытавшегося незаконно пересечь государственную границу Украины, составили административные материалы по ч.1 ст.204-1 КУоАП. Ее санкция предусматривает наложение штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Удивляет относительно небольшая сумма, которую брали «проводники» со своих клиентов — 300 долларов. Обычно задержанные преступники требовали за услуги от 1500 до 9000 долларов.



Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесситка зарабатывала на приемном сыне и гражданах призывного возраста, желающих сбежать за границу.

Также сообщалось о том, что нелегальные перевозчики вывозили из Одессы в Европу моряков и судоремонтников.