Делала «бизнес» на «уклонистах»: в чем подозревают предприимчивую одесситку? (видео)

В Одессе задержали женщину, которая зарабатывала на приемном сыне и гражданах призывного возраста, желающих сбежать за границу. Об этом сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции.

Как установили правоохранители, 29-летняя одесситка подыскивала в тренажерных залах мужчин, уклоняющихся от мобилизации, и предлагала им помощь в выезде в соседнюю страну. Эта «помощь» заключалась в изготовлении фиктивных документов об опеке над ее 15-летним приемным сыном. Свои услуги она оценивала в 1500. Таким образом, женщина помогла бежать из Украины трем мужчинам призывного возраста.

Ее разоблачили оперативники совместно с ювенальными полицейскими и следователями Белгород-Днестровского районного отдела полиции во время очередной попытки выехать за границу вместе с «уклонистом». Ей объявили подозрение в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу по корыстным мотивам и торговле несовершеннолетним. Кроме того, одесситку могут привлечь к ответственности за подделку документов. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сейчас суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Ранее в Одесской области разоблачили группу лиц, которые организовали незаконное пересечение границы для «уклонистов».