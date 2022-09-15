«Бизнес» на уклонистах: за что в Одессе задержали отца и сына? (видео)

В Одессе полицейские разоблачили отца с сыном, которые зарабатывали на желающих уклониться от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Как установили оперативники Управления миграционной полиции, 47-летний одессит и его 19-летний сын с целью легкого обогащения организовывали своеобразный «бизнес» во время военного положения. Они незаконно переправляли за границу украинцев призывного возраста, предоставляя им поддельные документы о якобы поступлении в высшее учебное заведение в Польше. Свои услуги дельцы оценивали в 4 тысячи долларов.

Предприимчивых отца с сыном задержали при поддержке спецподразделения КОРД. Их поймали «на горячем» в момент передачи денег одним из «клиентов».

Во время обыска дома у задержанных нашли и изъяли 3700 долларов, 300 евро, 150 манат, 750 гривен, несколько мобильных телефонов, ноутбук, устройство, похожее на блокировку мобильной связи, поддельные документы польского вуза, печати и другие вещественные доказательства. Часть из них направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении мужчин к ответственности за подделку документов.

Пока же следователи сообщили правонарушителям о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц по корыстным поводам (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). За свои махинации они могут попасть в тюрьму на 9 лет.

Следствие продолжается. Полицейские устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к данной схеме.

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