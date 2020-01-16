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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе взялись за вопрос школьного питания: каких изменений ожидать

В Одессе взялись за вопрос школьного питания: каких изменений ожидать

На первом заседании рабочей группы по вопросу питания в школах собрались депутаты, родители и представители поставщиков питания. Они пока что пришли к мнению, что вместо завтраков школьникам больше подойдет перекус, а чтобы разнообразить еду, необходимо больше средств. Изменения планируют ввести с первого марта.

Как сообщает «Пушкинская», депутаты, чиновники, специалисты по детскому питанию, родители и поставщики питания провели совместное заседание. Они остановились на том, что ученикам 1-4 классов завтрак в его привычном понимании не нужен. Вместо этого ученикам предложат перекус, потому что дети едят дома и не успевают проголодаться. А если попытаться разнообразить питание, то это обойдется в 10 гривен за каждого ученика, на что не хватит средств бюджета. Поэтому детям вскоре вместо завтрака будут предлагать, например, запеканку с компотом.

Обеды также будут, но платные. По желанию родители смогут оплатить его. Меню такого обеда пока что в разработке.

Также на обсуждение выносилось меню кулинара Евгения Клопотенко, который разработал школьное меню.  Школьникам оно нравится, но в Госпродпотребслужбе не зарегистрировано. Кроме того, некоторые блюда из этого меню не могут быть утверждены, поскольку не во всех школах есть необходимые условия хранения разных видов еды, например, холодный цех. Но свободный выбор из двух гарниров и двух основных блюд хотят сохранить.

Следующее заседание планируют провести 21 января. А сами изменения интегрировать в школы с 1 марта.

Фото: TASS

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Артем Виноградов
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