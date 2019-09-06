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Новости Одессы и Одесской области

Одесских школьников будет кормить звезда кулинарного шоу

Одесских школьников будет кормить звезда кулинарного шоу

В 11 учебных заведениях города школьникам предложат блюда по рецептам эксперта, выпустившего собственную книгу, победителя «Мастер-шефа» Евгения Клопотенко.

Об этом в Facebook сообщила директор Департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич.

Евгений уже побывал в одном из лицеев, где ознакомился с организацией питания. Там Клопотенко предложил уже с октября организовать питание по-новому. Дети, учителя и школьники, в свою очередь, не упустили возможность сделать сэлфи с популярным кулинаром.

По словам Буйневич, прежде чем подключить шеф-повара, в школах проводили опрос. Предложение поддержали всего 17% родителей учащихся, тем не менее, освитяне решились на эксперимент.

– Думаю, люди про Евгения просто пока мало знают, – отметила Елена Буйневич. – Знакомимся и приветствуем в Одессе!

Также директор департамента образования отметила, что меню, так или иначе, будут обновлять во всех одесских школах. Там, где категорически откажутся от экспериментов с Клопотенко, введут шведский стол. Последний уже действует в двух учебных учреждениях.

Фото: Facebook Елены Буйневич

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