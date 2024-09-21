В Одесі випала з вікна 4-річна дитина

За повідомленням обласного управління поліції, за день до пригоди 28-річна жінка з маленьким сином та подругою приїхали до знайомого, куди прийшли і його товариші. Пізнього вечора компанія вживала алкогольні напої, після чого мати не повернулася з дитиною додому, а разом з усіма залишилася на нічліг у квартирі знайомого.

Наступного дня, коли жінка перебувала з друзями в одній із кімнат, дитина була на кухні з 25-річним гостем. За словами чоловіка, на прохання хлопчика він посадив його на підвіконня, а сам відволікся, і дитина вперлася руками в москітну сітку та випав з вікна. Дитина отримала численні травми та була госпіталізована у тяжкому стані.

За інформацією співробітників ювенальної превенції, мати розлучилася з чоловіком і виховує сина сама.

Поліція розпочала за цим фактом два кримінальні провадження – за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ст. 166 (злісне невиконання батьками обов’язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

У рамках виробництв буде призначено низку експертиз та з’ясовано повні обставини події.

Як повідомляло «Одеське життя», в одному з житлових будинків у Білгороді-Дністровському вибухнув зарядний пристрій для телефону, що спричинило пожежу. Постраждала дворічна дівчинка.