Новости Одессы и Одесской области

Как будут действовать графики отключений света во вторник, 27 августа

Как будут действовать графики отключений света во вторник, 27 августа

Во вторник, 27 августа графики отключений электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Отключать свет будут даже в серых зонах. Об этом сообщили в «ДТЕК Одесские электросети».

Из-за сложной ситуации в энергосистеме графики стабилизационных отключений действуют по всей территории Одесской области. На завтра, 27 августа прогнозируются стабилизационные отключения в течение всех суток.

Согласно распоряжению Укрэнерго будут отключаться: 

  • с 00:00 до 06:00 — три группы;
  • с 06:00 до 11:00 — четыре группы;
  • с 11:00 до 15:00 — три группы;
  • с 15:00 до 21:00 — четыре группы;
  • с 21:00 до 24:00 — три группы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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