Как будут действовать графики отключений света во вторник, 27 августа

Во вторник, 27 августа графики отключений электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Отключать свет будут даже в серых зонах. Об этом сообщили в «ДТЕК Одесские электросети».
Из-за сложной ситуации в энергосистеме графики стабилизационных отключений действуют по всей территории Одесской области. На завтра, 27 августа прогнозируются стабилизационные отключения в течение всех суток.
Согласно распоряжению Укрэнерго будут отключаться:
- с 00:00 до 06:00 — три группы;
- с 06:00 до 11:00 — четыре группы;
- с 11:00 до 15:00 — три группы;
- с 15:00 до 21:00 — четыре группы;
- с 21:00 до 24:00 — три группы.