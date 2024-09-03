В Одессе вспыхнула цистерна с газом: огонь перекинулся на дом, есть жертва (видео)

Вечером, 2 сентября, по улице Сергея Ядова в Одессе вспыхнула цистерна с газом. Пламя охватило соседнее двухэтажное нежилое здание, к сожалению, не обошлось без пострадавших.
Произошла утечка газа из цистерны, как и почему это случилось — устанавливается. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар удалось ликвидировать за несколько часов. Пострадал 48-летний мужчина, которого в крайне тяжелом состоянии доставили в медучреждение. Позже стало известно, что пострадавший скончался.
Спасатели отмечают, что ликвидацию пожара осложняла сверхвысокая температура, периодические выходы струй горящего газа и сильное задымление. Существовала угроза взрыва.
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От ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 53 пожарных, от коммунального учреждения «спасательно-водолазная служба» 1 единица техники и 2 человека личного состава.