В Одесі спалахнула цистерна з газом: вогонь перекинувся на будинок, є жертва (відео)

Увечері, 2 вересня, на вулиці Сергія Ядова в Одесі спалахнула цистерна з газом. Полум’я охопило сусідню двоповерхову нежитлову будівлю, на жаль, не обійшлося без постраждалих.
Стався витік газу з цистерни, як і чому це сталося – встановлюється. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежу вдалося ліквідувати за кілька годин. Постраждав 48-річний чоловік, якого у вкрай важкому стані доправили до медзакладу. Пізніше стало відомо, що потерпілий помер.
Рятувальники зазначають, що ліквідацію пожежі ускладнювала надвисока температура, періодичні виходи струменів газу, що горить, і сильне задимлення. Існувала загроза вибуху.
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Від ДСНС залучалося 11 одиниць техніки та 53 вогнеборці, від комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» – 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу.