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В Одессе выделили землю под крематорий для животных

В Одессе выделили землю под крематорий для животных

В Одессе выделили земельный участок под строительство крематория для домашних и бездомных животных. Его планируют построить к концу 2022 года.

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Как сообщила замдиректора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета Валентина Дацюк, участок, отведенный под крематорий, находится на улице Аэропортовской, в районе 6-го километра Овидиопольской дороги. Здесь предполагается разместить колумбарий с прахом животных, а хозяевам умерших питомцев – разрешить высаживать символические аллеи.

Между тем, чиновница отметила, что данный проект еще должен быть разработан и пройти государственную экспертизу, так как по категории это производство будет отнесено к повышенной экологической опасности.

Ориентировочная стоимость разработки проекта – около 1,5 млн грн. Часть расходов в мэрии планируют покрыть за счет частных источников финансирования.

Разработать проект департамент экологии намерен уже в этом году, а в следующем году, при согласовании предложения депутатским корпусом, приступить к его реализации.

В настоящее время одесситы хоронят умерших домашних питомцев в парках и скверах, хотя это запрещено из-за большой вероятности вспышки эпидемии различных инфекционных заболеваний.

Отметим, что разговоры о строительстве крематория для домашних животных в Одессе ведутся уже давно. Так, чиновники департамента экологии Одесского горсовета предлагали построить крематорий для утилизации медицинских отходов и кремации мертвых животных на 6-м километре Овидиопольской дороги еще в начале 2017 года.

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