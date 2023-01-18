В Одессе все-таки пройдут крещенские купания

19 января 2023 года, в Крещение, в Одессе можно будет провести традиционное омовение в трех храмах. А вот в море купаться нельзя – там мины.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
На Крещение в Одессе обустроят места для купания на территории трех храмов:
- Свято-Успенского кафедрального собора, ул. Преображенская, 70
- Храме Алексея, мужа Божьего, Алексеевская площадь, 19
- Храма святых мучеников Адриана и Натальи, Французский бульвар, 46/1.
Также место обустроят в Свято-Покровском ските в селе Мариновка.
Ранее “Одесская Жизнь” публиковала список мест, где можно будет в оборудованных условиях и безопасно искупаться на Крещение в Одесской области. Речь идет о естественных водоемах. Самой Одессы в списке не оказалось.
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