В Одессе все-таки пройдут крещенские купания

Что нужно знать при выборе кормосмесителя? Здоровье животных и благосостояние хозяина фермы зависит в первую очередь от питания животных. Кормосмесь должна отвечать определенным параметрам и быть приготовленной по всем правилам: все ингредиенты должны быть идеально измельчены и перемешаны. Без кормосмесителя справиться с этой задачей не сможет ни одно хозяйство. ПОДРОБНЕЕ

Западный аналитик оценил обстановку на фронте на 17 января Военный аналитик и историк из Австрии Том Купер рассказывает о том, что происходит на полях войны в Украине. Он дает как старатегическую оценку происодящего, так и разбирает непосредственный ход боев. ПОДРОБНЕЕ

В ДТЭК сделали важное заявление по графикам отключений света в Одессе Энергетики обещают заранее сообщать о графиках отключений света на следующий день. Так, 19 января до 7 утра отключения будут экстренными, а с 7 утра весь день и вечер – стабилизационные, по графикам. ПОДРОБНЕЕ