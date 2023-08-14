В Одессе временно приостановлено движение двух троллейбусов

Сегодня, 14 августа, в Одессе временно не будут обслуживать пассажира два троллейбуса. По техническим причинам временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №3 и №8.
Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».
Напомним, движение троллейбуса №3 осуществляется по следующему маршруту:
Прямой путь маршрута: Парк им. Тараса Шевченко — Базарная улица — Большая Арнаутская улица — Прохоровская улица — улица Богдана Хмельницкого — Степовая улица — Мельницкая улица — улица Василия Стуса — Столбовая улица — Степная улица — улица Танкистов — станция Застава-1.
Обратный путь маршрута: станция Застава-1 — улица Танкистов — Столбовая улица — улица Василия Стуса — Мельницкая улица — улица Богдана Хмельницкого — улица Мечникова — Преображенская улица — Малая Арнаутская улица — Базарная улица — Парк им. Тараса Шевченко.
Троллейбус №8 осуществляет маршрут по следующему направлению:
Прямой путь маршрута: Суперфосфатный завод — Химическая улица — улица Михаила Грушевского — Разумовская улица — Прохоровская улица — Преображенская улица — Ришельевская улица — Привокзальная площадь — Железнодорожный вокзал.
Обратный путь маршрута: Железнодорожный вокзал — Привокзальная площадь — Пушкинская улица — Большая Арнаутская улица — улица Мечникова — Разумовская улица — улица Михаила Грушевского — Химическая улица — улица Николая Боровского — Химическая улица — Суперфосфатный завод.
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