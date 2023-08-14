В Одесі тимчасово призупинено рух двох тролейбусів

Зміїний – наш: прикордонники встановили на острові новий український знак (відео) Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону за підтримки колег із Головного управління розвідки встановили у суботу, 12 серпня 2023 року, новий український прикордонний знак на острові Зміїному у Чорному морі.

Цією новиною поділився у Facebook голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Понівечені в одеському парку лебеді перебралися до Межигір’я (відео) У квітні цього року багатьох одеситів збентежила та обурила неприємна історія, що сталася у парку Перемоги з парою білих лебедів. Нагадаємо, птахам так невміло підрізали крила, що пернаті залишилися каліками на все життя. Але, як стало відомо, кінець цієї історії щасливий: лебеді зробили непогану «кар’єру», переселившись із парку в Одесі до єдиного в Україні спеціалізованого притулку для лебедів на Київщині, створеного в колишній резиденції втікача українського президента Віктора Януковича Межигір’я. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Вогнеметник із Рені загинув у бою на Донбасі Війна продовжує забирати життя наших захисників. Так, 9 серпня 2023 року на фронті загинув мешканець міста Рені Одеської області, старший оператор-вогнеметник, молодший сержант Роман Гаврилюк. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ