В Одесі тимчасово призупинено рух двох тролейбусів

Сьогодні, 14 серпня, в Одесі тимчасово не обслуговуватимуть пасажирів два тролейбуси. З технічних причин тимчасово призупинено рух тролейбусних маршрутів №3 і №8.
Про це повідомили в КП “Одесміськелектротранс”.
Нагадаємо, рух тролейбуса №3 здійснюється за наступним маршрутом:
Прямий шлях маршруту: Парк ім. Тараса Шевченка – Базарна вулиця – Велика Арнаутська вулиця – Прохорівська вулиця – вулиця Богдана Хмельницького – Степова вулиця – Млинова вулиця – вулиця Василя Стуса – Стовпова вулиця – Степова вулиця – вулиця Танкістів – станція Застава-1.
Зворотний шлях маршруту: станція Застава-1 – вулиця Танкістів – Стовпова вулиця – вулиця Василя Стуса – Млинова вулиця – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Мечникова – Преображенська вулиця – Мала Арнаутська вулиця – Базарна вулиця – Парк ім. Тараса Шевченка.
Тролейбус №8 здійснює маршрут за наступним напрямком:
Прямий шлях маршруту: Суперфосфатний завод – Хімічна вулиця – вулиця Михайла Грушевського – Розумовська вулиця – Прохоровська вулиця – Преображенська вулиця – Рішельєвська вулиця – Привокзальна площа – Залізничний вокзал.
Зворотний шлях маршруту: Залізничний вокзал – Привокзальна площа – Пушкінська вулиця – Велика Арнаутська вулиця – вулиця Мечникова – Розумовська вулиця – вулиця Михайла Грушевського – Хімічна вулиця – вулиця Миколи Боровського – Хімічна вулиця – Суперфосфатний завод.
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