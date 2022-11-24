В Одессе временно не ходят троллейбусы и трамваи

Сегодня, в четверг, 24 ноября 2022 года, из-за сложной энергетической ситуации в Одессе временно не ходит электротранспорт.

Об этом информирует пресс-служба коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.

«В Одессе заменено электропитание объектов критической ценности. Однако для расчета нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня ходить не будет», – поясняют транспортники.

Напомним, в среду, 23 ноября 2022 года, российские террористы нанесли очередную серию ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате многие регионы нашей страны остались без света и воды.

В частности, вся Одесса и Одесская область остались без света, воды и тепла. Электротранспорт остановился. К вечеру ситуация начала стабилизироваться, но, как предупредил глава ОВА Максим Марченко, отключения света могут продолжиться, так как энергетикам необходимо стабилизировать работу системы.

По состоянию на утро 24 ноября, электроснабжение Одессы частично возобновляется.