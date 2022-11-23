Из-за ракетных атак в Одессе не было воды, тепла и света – какова ситуация на вечер 23 ноября? (видео)

Сегодня днем, в среду, 23 ноября 2022 года, российские агрессоры нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате вся Одесса, Одесская области и ряд областецй и регионой нашей страны остались без света, воды и теплоснабжения.

Так, в Одессе была приостановлена работа электротранспорта, из-за чего образовался транспортный коллапс. Кроме того, были обесточены и все городские котельные, и подача тепла в дома одесситов временно прекратилась.

А поскольку обесточенными оказались наносные станции, а резервные линии также не работали, город остался и без водоснабжения.

Но к вечеру ситуация начала нормализоваться. В Одессе понемногу возобновляется электроснабжение, после чего, как уверяют коммунальшики, будет возобновлена подача воды и тепла.

Как рассказал в своем вечернем обращении к жителям Одессы и области глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, энергетики сделали практически невозможное, и на некоторые линии понемногу возвращается свет.

При этом Марченко подчеркнул, что первоочередная задача сейчас – обеспечение подачи воды и возобновление электроснабжения больниц, и только потом – бытовых потребителей.

В то же время не следует волноваться, если свет будет появляться и исчезать, так как энергетикам необходимо стабилизировать работу системы.

«Мы задействовали все имеющиеся возможности для того, чтобы вернуть электроэнергию в кратчайшие сроки. Ситуация тяжелая, но не критическая», – отмечает глава ОВА.

Также Марченко призвал жителей Одесчины пользоваться только официальной и проверенной информацией, ведь враг любыми способами будет пытаться дестабилизировать обстановку. Он напомнил, что сейчас развернуты «пункты несокрушимости» и со временем их станет еще больше.