Ракетная атака 23 ноября: были ли «прилеты» в Одесской области?

Сегодня днем, в среду, 23 ноября 2022 года, страна-террорист россия нанесла очередную серию ударов по украинской критической инфраструктуре. Во многих регионах Украины отсутствует свет и водоснабжение. Есть погибшие. Ракетный удар был нанесен и по территории Одесской области.

По информации Воздушного командования «Юг», примерно с 13:30 часов, атакуя объекты социальной и критической инфраструктуры Украины, российские оккупанты направили на южном направлении крылатые ракеты типа «Калибр», Х-101/Х-555. Силы противовоздушной обороны сбили на юге 12 российских крылатых ракет и 5 ударных беспилотников типа «Ланцет».

По данным Оперативного командования «Юг», в Одесской области разрушено хозяйственное строение – погибли два десятка домашних птиц.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сегодня из-за вражеских ракетных атак вся Одесса и Одесская область остались без света, воды и теплоснабжения. Ситуация начала стабилизироваться к вечеру – в настоящее время в домах одесситов постепенно появляются свет и вода.