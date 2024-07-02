В Одессе возле Привоза люди в черной форме жестоко избили мужчину

Об инциденте, который произошел на улице Европейской, правоохранители узнали вчера вечером во время мониторинга соцсетей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

Правоохранители зарегистрировали данный факт в территориальном подразделении полиции и установили, что «причастные к инциденту мужчины, форменная одежда которых внешне похожа на полицейскую форму, не являются сотрудниками полиции».

По предварительной информации, все они работают в частной охранной компании.

Сейчас полицейские принимают меры по установлению данных лиц и мотивов совершения ими правонарушения.

Следует отметить, что очевидцы происшествия о содеянном не сообщали и сам пострадавший с соответствующим заявлением в правоохранительные органы не обращался. Его личность также устанавливается.

Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех его обстоятельств.

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Напомним, депутаты Одесского областного совета решили приравнять сотрудников охранных агентств к работникам «критической инфраструктуры» и направили в Кабмин предложение обеспечить им бронь от мобилизации.