В Одесі біля Привозу люди в чорній формі жорстоко побили чоловіка

Про інцидент, який стався на вулиці Європейській, правоохоронці дізналися вчора ввечері під час моніторингу соцмереж.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Одеської області.

Правоохоронці зареєстрували цей факт у територіальному підрозділі поліції та встановили, що “причетні до інциденту чоловіки, формений одяг яких зовні схожий на поліцейську форму, не є працівниками поліції”.

За попередньою інформацією, усі вони працюють у приватній охоронній компанії.

Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення даних осіб та мотивів вчинення ними правопорушення.

Слід зазначити, що очевидці події про скоєне не повідомляли та й сам потерпілий із відповідною заявою до правоохоронних органів не звертався. Його особу також встановлюють.

Правову кваліфікацію події буде надано після з’ясування всіх її обставин.

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Нагадаємо, депутати Одеської обласної ради вирішили прирівняти співробітників охоронних агентств до працівників “критичної інфраструктури” і направили в Кабмін пропозицію забезпечити їм бронь від мобілізації.