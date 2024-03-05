В Одессе спасают 15-летнюю девочку, которую на переходе сбил тягач с автоцистерной

В результате утреннего ДТП на Объездной дороге многочисленные травмы головы и тела получила 15-летняя девочка. Ее жизнь — в руках медиков.
Подробности аварии рассказали в полиции Одесской области.
Полицейские установили, что сегодня, 5 марта, житель Днепра за рулем тягача с полуприцепом-цистерной не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому в то время шли люди. Под колесами грузовика оказалась девочка-подросток.
В результате наезда потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, переломов основания черепа, костей лицевого черепа, спинки носа и предплечья, ушиба головного мозга, закрытой травмы органов брюшной полости, разрыв печени.
Проверка водителя на алкоголь показала, что он был трезв.
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Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По этой статье ему предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Мужчину заключили под стражу с правом внесения залога в размере 242 тыс гривен.