В Одессе спасают 15-летнюю девочку, которую на переходе сбил тягач с автоцистерной

Подробности аварии рассказали в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что сегодня, 5 марта, житель Днепра за рулем тягача с полуприцепом-цистерной не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому в то время шли люди. Под колесами грузовика оказалась девочка-подросток.

В результате наезда потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, переломов основания черепа, костей лицевого черепа, спинки носа и предплечья, ушиба головного мозга, закрытой травмы органов брюшной полости, разрыв печени.

Проверка водителя на алкоголь показала, что он был трезв.

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Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По этой статье ему предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Мужчину заключили под стражу с правом внесения залога в размере 242 тыс гривен.