В Одессе воздушная тревога, а в филармонии – идет концерт (фоторепортаж)

Сегодня днем, в субботу, 12 ноября 2022 года, в Одессе была объявлена воздушная тревога. В то же время в Одесской филармонии проходит концерт.
На месте присутствует корреспондент «Одесской жизни».
Начавшись в зале филармонии, после объявления тревоги концерт продолжился в нижнем фойе.
«Все как в нормальной жизни – аплодисменты, цветы», – комментирует наш корреспондент.
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