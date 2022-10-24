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Арт-выставка, музыка и форшмак: как японцев с Одессой знакомили (фото)

Арт-выставка, музыка и форшмак: как японцев с Одессой знакомили (фото)

На прошлой неделе в столице Японии Токио состоялась вечеринка, организованная одесситами в честь родного города. На этом мероприятии собрали 170 тысяч гривен донатов.

Как рассказала одна из организаторов вечеринки Евгения Дехтяренко, это было одно из серии тематических благотворительных мероприятий, проводимых общественной организацией Stand With Ukraine Japan. Их цель – познакомить японцев с разнообразием культуры и традиций разных уголков Украины, представить местных мастеров и художников, музыку и гастрономию. Предыдущие подобные мероприятия были посвящены Киеву, Львову и Харькову.

Вечеринка одесситов в Токио2

Вечеринка одесситов в Токио3

На арт-выставке представили 12 художников, так или иначе связанных с Одессой. Евгения была знакома лично со многими из них – это Андрей Костин, Ирина Вишневская, Александр Синельников, Нина Бутвеева, Елена Трубина, Анастасия Русева. Некоторые родились в Одессе, кто-то долгое время жил в нашем городе, а кто-то вдохновлялся нашей атмосферой для создания произведений искусства. Также мероприятие посетила известная в Японии косплеер родом из Одессы, которая уже давно воспроизводит костюмы популярных комиксов, аниме и игр.

Вечеринка одесситов в Токио4

Вечеринка одесситов в Токио5

Вечеринка одесситов в Токио6

Вечеринка одесситов в Токио7

Гостей вечеринки угощали домашними вкусностями: форшмаком, тертым пирогом с вареньем (по рецепту тети Сони), бутербродами с творогом и свекольной икрой. Алкоголь и напитки тоже были собственноручного приготовления: яблоневка, хреновуха и лимонад.

Вечеринка одесситов в Токио8

Евгения Дехтяренко рассказала, что на вечеринку пришло более 200 гостей. В их числе было много украинцев, японцев и иностранцев (французов, американцев и других).

Все деньги, полученные с продажи сувениров, напитков и еды, пойдут на благотворительность.

Вечеринка одесситов в Токио9

Вечеринка одесситов в Токио10

До войны в Японии проживало около двух тысяч украинцев. Сейчас их стало почти вдвое больше. Большинство одесситов проживают в Токио и близлежащих префектурах – Канагаве, Чибе и Сайтаме. Но есть одесситы и в других регионах страны, например Кансай (Осака, Киото) и Хокурику (Фукуи).

Фото Евгении Дехтяренко

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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