ремонт дома на пр. Шевченко
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Речь идет о пятиэтажке на проспекте Шевченко, 8/8, которая получила первые повреждения в результате дроновой атаки 17 января 2024 года.

ремонт дома на пр. Шевченко

В настоящее время продолжается восстановление фасада, укрепление и гидроизоляция фундамента.

ремонт дома на пр. Шевченко

Согласно тендерной документации, подрядчик должен усилить внешние стены и внутренние перегородки, заменить кровлю, установить окна и двери, отремонтировать балконы, обустроить придомовую территорию.

ремонт дома на пр. Шевченко

Напомним, на ремонт дома из городского бюджета выделено 4,7 миллиона гривен.

Читайте также: Как бюрократия оставляет одесситов без тепла: история о двух окнах в доме на проспекте Шевченко

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме