Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Речь идет о пятиэтажке на проспекте Шевченко, 8/8, которая получила первые повреждения в результате дроновой атаки 17 января 2024 года.
В настоящее время продолжается восстановление фасада, укрепление и гидроизоляция фундамента.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен усилить внешние стены и внутренние перегородки, заменить кровлю, установить окна и двери, отремонтировать балконы, обустроить придомовую территорию.
Напомним, на ремонт дома из городского бюджета выделено 4,7 миллиона гривен.
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