ремонт будинку на пр. Шевченка
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Йдеться про п’ятиповерхівку на проспекті Шевченка, 8/8, яка зазнала перших пошкоджень унаслідок дронової атаки 17 січня 2024 року.

ремонт будинку на пр. Шевченка

Наразі триває відновлення фасаду, зміцнення та гідроізоляція фундаменту.

ремонт будинку на пр. Шевченка

Згідно з тендерною документацією, підрядник має посилити зовнішні стіни та внутрішні перегородки, замінити покрівлю, встановити вікна та двері, відремонтувати балкони, облаштувати прибудинкову територію.

ремонт будинку на пр. Шевченка

Нагадаємо, на ремонт будинку з міського бюджету виділено 4,7 мільйона гривень.

Читайте також: Як бюрократія залишає одеситів без тепла: історія про два вікна в будинку на проспекті Шевченка

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою