Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Йдеться про п’ятиповерхівку на проспекті Шевченка, 8/8, яка зазнала перших пошкоджень унаслідок дронової атаки 17 січня 2024 року.
Наразі триває відновлення фасаду, зміцнення та гідроізоляція фундаменту.
Згідно з тендерною документацією, підрядник має посилити зовнішні стіни та внутрішні перегородки, замінити покрівлю, встановити вікна та двері, відремонтувати балкони, облаштувати прибудинкову територію.
Нагадаємо, на ремонт будинку з міського бюджету виділено 4,7 мільйона гривень.
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